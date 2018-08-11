Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських військових

Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях ООС.

Минулої доби, 10 серпня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях військ операції Об'єднаних сил, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Лебединського та Шумів, що на Горлівському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції українських захисників біля Павлополя та Гнутового. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

Як повідомляв УНІАН, безпілотник зафіксував рух військової техніки з Росії на Донбас.