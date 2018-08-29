Україна посилить військову присутність в Азовському морі

Заходи будуть вжиті "для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря".

Найближчим часом Україна збільшить корабельне угруповання в Азовському морі, а також сили морської піхоти і артилерії.

Про це командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив в рамках спільного командно-штабного навчання Командування ВМС ЗСУ з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами “Шторм - 2018”, повідомляє прес-центр командування.

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До навчання під керівництвом Генерального штабу ЗСУ, яке розпочалось 28 серпня, окрім українських ВМС залучено підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України і Державної служби спеціального транспорту Міністерства оборони України.

Захід відпрацьовується у два етапи - управління військами (силами) в ході ведення протиповітряної оборони і стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя.

На словами Воронченка, "навчання щодо управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводиться з метою удосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення під час відпрацювання завдань за вказаною тематикою".

Як наголосив командувач ВМС, "важливим елементом є удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності з іншими органами управління".

Підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань та здійснення протипідводно-диверсійної оборони та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. Проведено перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром та поповнення усіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти активізували підготовку підрозділів, розташованих вздовж узбережжя Азовського моря. Також командування російських окупаційних військ інтенсивно нарощує додаткові резерви військового майна в районах розташування з'єднань і частин так званого 1 АК ЗС РФ.