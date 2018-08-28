Окупанти активізували підготовку підрозділів, дислокованих вздовж узбережжя Азовського моря - Міноборони

Також командування російських окупаційних військ інтенсивно нарощує додаткові резерви військового майна у районах розташування з’єднань і частин так званого 1 АК ЗС РФ.

Окупанти активізували підготовку своїх підрозділів, дислокованих вздовж узбережжя Азовського моря.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ інтенсивно нарощує додаткові резерви озброєння, військової техніки, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна у районах розташування з’єднань і частин 1 АК ЗС РФ. Водночас, під керівництвом російських воєнних радників та інструкторів, у підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), дислокованих вздовж узбережжя Азовського моря, під виглядом тренувань з бойової готовності з виходом у місця виконання завдань, активізувалась підготовка десантних підрозділів, у т.ч. призначених для ведення морських операцій", - повідомив він.

Як повідомлялося, росіяни дедалі активніше блокують Азовське море прикордонними кораблями, та ще й перегородили Керченську протоку мостом. У підсумку вантажопотік українських портів падає, й регіону загрожують економічні проблеми.