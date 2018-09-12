Утікачам "Ташкенту" і Трапезнікову заборонили в'їзд до "ДНР" - журналіст-колаборант

Ні "Ташкент", ні Трапезніков найближчими роками не потраплять на територію "ДНР".

Колишнім "віце-прем'єрам" псевдореспубліки Дмитру Трапезнікову і Олександру Тимофєєву заборонили в'їзд до "ДНР".

Про це повідомив український журналіст Олександр Чаленко, який втік до Росії, у соцмережах, передає "ОстроВ".

Читайте такожДо Донецька повертається "стара банда" - "Хмурий" і люди Суркова

"Все, ні Ташкент, ні Трапезніков в найближчі роки не потраплять на територію "ДНР". У найближчі роки туди не потрапить і Козаков. Це рішення остаточне", - написав він.

За його словами, Тимофєєва та Трапезнікова у фейковій "ДНР" звинувачують "у тотальному фінансовому, економічному і політичному безладі, розпилі і корупції".

Як повідомлялося раніше, Дмитро Трапезніков після того, як його усунули з посади в. о. "голови "ДНР", залишив окупований Донецьк. "Міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв (на прізвисько "Ташкент") теж виїхав до Росії.