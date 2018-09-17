У Донецьку всю ніч тривав бій у районі аеропорту - соцмережі

Як повідомляють очевидці, обстріли активізувалися після 18:00 вечора 16 вересня.

Донеччани в соцмережах розповідають про сильні обстріли в районі Ясинуватського блокпоста і Донецького аеропорту. За словами місцевих жителів, гуркіт почався з вечора 16 вересня і тривав всю ніч.

Як повідомляють очевидці, обстріли активізувалися після 18:00 вечора 16 вересня, новина Донбасу передає "Годину Пік".

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Ось що пишуть місцеві жителі у соціальних мережах:

"Донецьк 01.45 йде бій, по лінії Жовтень/АП працюють кулемети, періодично гупає танк", "Північний/Застанційний. Весь вечір періодично чутно гупання десь не близько. Виходила у двір - північний напрямок шуміло різним. Київський проспект не тихо. Тяжкі поодинокі. Північна сторона... понеслася", "23.15 Донецьк 5-й ділянка: з 18.00 чути часті поодинокі вибухи, напрямок - Авдіївка, Ясинувата", "Почали слухати важке і гучне перемир'я, забула яке за рахунком і тему забула", — зазначив донеччанин.

"Донецьк 20.50 періодично поодинокі вих.тяж. на півночі/ссз. побахивать почали приблизно після заходу сонця. дуже давно не було", - пишуть у мережі.

Також неспокійно було і в стороні Мар'їнки і Трудовських:

"Десь з 20.00 доносяться бахи з боку Старомихайлівки", - пишуть у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики з БМП і гранатометів обстріляли ряд позицій українських військових.