На Донбасі бойовики з БМП і гранатометів обстріляли низку позицій українських військових

Зокрема по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Упродовж минулої доби, 16 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Читайте такожНа Донбасі бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, втрат немає

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил. "Російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, з мінометів 120-калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-го калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.

Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено.

"З початку доби ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед наших захисників немає", - підсумували в прес-центрі.