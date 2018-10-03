Українські військові зазнали втрат на Донбасі й дали відсіч окупантам: трьох бойовиків знищено (відео)

У ході бойових дій на Донбасі один військовослужбовець загинув і двоє отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 2 жовтня, ситуація на Донбасі залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог вісім разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, передає прес-центр ООС.

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Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні

Крім того, від початку доби на один із опорних пунктів ЗСУ у районі населеного пункту Кримське окупанти вночі здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру. Втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Раніше український офіцер Анатолій Штефан розповів, що протягом вересня українські військові у районі проведення Операції Об'єднаних сил завдали окупантам значних втрат.