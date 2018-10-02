Український офіцер розкрив величезні втрати бойовиків на Донбасі за вересень (фото)

У вересні на Донбасі ліквідовані 62 бойовики.

Протягом вересня українські військові у районі проведення Операції Об'єднаних сил завдали окупантам значних втрат.

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Як написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", російсько-окупаційні війська, ігноруючи Мінські домовленості, у вересні кожного дня провокували підрозділи ООС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів.

"За підсумками вересня в підрозділах російсько-окупаційних військ "ЛДНР" були ліквідовані близько 62 бойовиків та близько 126 найманців отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомленні українського офіцера.

За його словами, небойові втрати склали 9 терористів (суїцид, порушення заходів безпеки, смерть унаслідок хвороби) та 17 отримали поранення.

Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 1 жовтня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.