Офіцер показав, як ЗСУ розбомбили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Терористи отримали "по зубах" на Донбасі, відповідне відео показав офіцер ЗСУ.

Українські військові на Донбасі завдали чергової шкоди терористам у відповідь на постійні вогневі провокації.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", опублікувавши відео.

"Отже, розгнівані "ОСи" (бійці Операції Об'єднаних сил - Ред.) вирішили на Авдіївському напрямку ВОПу противника зробити "шмаки-бум", – йдеться у підписі до ролика.

Коли було знято відео, офіцер не уточнив.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км перебувають під їхнім контролем.