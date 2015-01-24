Бойовики "ДНР" відмовилися від підписаної в Мінську угоди про припинення вогню

Про це заявив один з лідерів бойовиків так званої "ДНР" заступник командувача корпусом міноборони "республіки" Едуард Басурін, передає ТАСС.

"У тому вигляді, в якому був підписаний мінський меморандум, він розглядатися не буде, - сказав він. - Але це не говорить про те, що не буде якихось інших видів переговорів, оскільки мир потрібний всім: і людям, що живуть тут, і громадянам України".

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В ході зустрічі контактної групи щодо врегулювання ситуації в Україні, яка відбулася 5 вересня в Мінську, за участі представників Києва, регіонів південного сходу України, ОБСЄ та Росії, було узгоджено план мирного врегулювання і досягнуто домовленості про припинення вогню.

20 вересня контактна група шодо України прийняла в Мінську меморандум про здійснення режиму припинення вогню. Документ складається з дев'яти пунктів, які, зокрема, включають заборону на використання всіх видів озброєння, їх відведення від лінії розмежування на 15 км з кожного боку. Контроль за виконанням положень меморандуму покладено на ОБСЄ.