На Донеччині через обстріл бойовиків загинули 6 і поранені 12 мирних жителів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, вчора терористи посилено обстрілювали напрямки Авдіївки, Дебальцевого та Вуглегірська. Через пряме влучення снаряду частково зруйновано будівлю міськвідділу міліції Авдіївки, співробітники не постраждали.

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"Вбито 6 мирних жителів (Дебальцеве, Вуглегірськ, Ясинуватський район, Авдіївка, Єнакієве), поранено 12 осіб (Авдіївка, Єнакієве, Вуглегірськ, Ясинуватський, Артемівський та Мар'їнський райони)", - повідомив Аброськін.

За його словами, у Дебальцевому внаслідок влучання снаряду у приватний будинок загинули чоловік і жінка. Мешканка села Верхньоторецьке Ясинуватського району померла в лікарні через отримані осколкові поранення. У Єнакієвому снарядами терористів було пошкоджено будівлю виправної колонії № 52, загинув ув'язнений.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, за добу в зоні АТО загинули двоє військових, ще 18 поранені.