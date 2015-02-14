За добу в зоні АТО загинули сім військовиків, поранено 23 - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, упродовж доби спостерігається загострення ситуації в зоні АТО.

Лисенко зазначив, що терористи продовжують переміщувати на територію України додаткові сили та накопичувати військову техніку й боєприпаси.

Читайте такожМіноборони: ситуація в зоні АТО складна та динамічна, бойовики не гребують нічимЗокрема, за підтримки регулярних підрозділів РФ бойовики намагаються до 00:00 15 лютого вирішити важливі для себе тактичні завдання з розширення контрольованих територій, передусім на Дебальцевському напрямі, про що свідчить продовження запеклих боїв поблизу Дебальцевого. Бойовики 16 разів обстріляли з РСЗВ БМ-21 «Град», артилерії, мінометів і танку позиції сил АТО, повідомив Лисенко.

Водночас українські військові відбили напад терористів у районі с. Чорнухине, с. Троїцьке та с. Міус Луганської області.

Лисенко також підкреслив, що за минулу добу терористи втратили майже 100 осіб, ще близько 180 отримали поранення.

"Завдяки пильності українських артилеристів було успішно знищено протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», яку бойовики розгорнули для ведення вогню по населеному пункту Широкине. Окрім цього, наші артилеристи точним влученням знищили 2 ворожих міномети з розрахунком", - сказав речник АТО.