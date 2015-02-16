Бойовики обстрілюють Дебальцеве інтенсивніше, ніж до "перемир'я" - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

"З початку «перемир'я» перший удар був здійснений терористами вночі 15.02 з позицій району Стаханова (вогонь відкрила гаубична батарея бойовиків)", - написав експерт.

Крім того, бойовики здійснили спроби наступу. При цьому, за словами Тимчука, найбільш складна ситуація зафіксована на Дебальцевському плацдармі.

Читайте такожНа Донбасі є порушення режиму припинення вогню, але спокійніше, ніж в останні дні - Клімкін"Бойовики і підрозділи ЗС РФ активно наносили удари з ствольної артилерії і РСЗВ за українським військам у районі Дебальцевого. Основна частина ударів з РСЗВ наносилася з вогневих позицій з району н. п. Ломоватка", - заявив експерт. Він також зазначив, що періодично вогонь вівся інтенсивніше, ніж до «перемир'я».