У штабі АТО заявляють, що у Дебальцевому триває "бойова операція"

Бойовики в Дебальцевому підірвали залізничні колії та кілька під’їзних шляхів, наразі в місті триває бойова операція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу в Києві.

«Минулої доби ворог, грубо порушуючи мирні домовленості, після масованого обстрілу почав штурм Дебальцевого. Лише за добу терористи 5 разів завдали вогневих ударів по місту з «Градів», - зазначив він.

Читайте такожСили АТО почали виведення військ з Дебальцевого

«Диверсійно-розвідувальні групи противника увірвались у місто і почали цинічне знищення інфраструктури. Були підірвані залізничні сполучення, декілька під’їзних шляхів, пошкоджено мережі електропередач», - додав Стельмах.

«Наші військові після перегрупування продовжили опір ворогу. На даний час у Дебальцеве триває бойова операція», - підкреслив він.