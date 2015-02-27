Арабські Емірати спростовують укладення договорів про постачання зброї Україні

Про це повідомляє прес-служба арабського МЗС із посиланням на заступника міністра закордонних справ країни з військових питань Фаріса Аль Мазруі.

"Угода про військову і безпекову співпрацю, підписана між Об'єднаними Арабськими Еміратами і Республікою Україна не включає жодних договорів щодо продажу зброї", - заявив Мазурі.

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"Ця угода є частиною майбутньої співпраці між двома країнами у цьому напрямку", – сказав також заступник голови МЗС ОАЕ.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовились про співпрацю у сфері постачання озброєнь і військової техніки.

Водночас Українська правда повідомляє, що після заяви МЗС ОАЕ, Геращенко пояснив свої слова тим, що під "озброєнням" мав на увазі техніку на кшталт автомобілів "Кугуар". Він додав, що такі автомобілі вже постачаються з Арабських Еміратів в зону АТО.

Геращенко також заявив, що всю інформацію виклав у своєму пості, у якому, за його словами, про летальну зброю нічого не писав.

"А я не написав ні слова про летальну зброю, не використовував слова "тяжку зброю", – додав він.