Порошенко домовився про поставки зброї з ОАЕ (фото)

Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенка, президент України Петро Порошенко провів зустріч з наслідним принцом емірату Абу Дабі, заступником верховного головнокомандувача Об'єднаних Арабських Еміратів, генерал-полковником Муххамедом бен Заїдом аль Нахайяном.

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«Під час зустрічі досягнуто домовленості про співпрацю з Об'єднаними Арабськими Еміратами у сфері постачання Україні певних видів озброєння і військової техніки», - відзначив Геращенко.

Разом з тим він повідомив, що види й обсяги постачань поки що розголошуванню не підлягають.

«Однак варто відзначити той факт, що араби, на відміну від європейців й американців, не бояться погроз Путіна про розв'язування третьої світової війни в разі постачання Україні озброєнь і військової техніки», - наголосив Геращенко.