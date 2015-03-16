Бойовики перекинули на іншу ділянку нібито "відведену" артилерійську групу - Тимчук
09:31, 16 березня 2015Війна
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Бойовики перекинули техніку в район СМТ Чорноухине під виглядом відведення сил.
REUTERS
Нібито «відведена» з району Первомайська артилерійська група терористів, близько 22 гармат самохідної та ствольної артилерії у складі декількох вогневих підрозділів, насправді перекинута на іншу ділянку "фронту" і розгорнута в районі СМТ Чорнухине.
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Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.
Він також зазначає, що підрозділ реактивної артилерії бойовиків, раніше розміщений в районі Алчевська, відведено в район на захід від Луганська.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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