Бойовики перекинули на іншу ділянку нібито "відведену" артилерійську групу - Тимчук

Нібито «відведена» з району Первомайська артилерійська група терористів, близько 22 гармат самохідної та ствольної артилерії у складі декількох вогневих підрозділів, насправді перекинута на іншу ділянку "фронту" і розгорнута в районі СМТ Чорнухине.

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Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

Він також зазначає, що підрозділ реактивної артилерії бойовиків, раніше розміщений в районі Алчевська, відведено в район на захід від Луганська.