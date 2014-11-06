Артилерійська група бойовиків та військових РФ прибула до Донецька – Тимчук

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Зафіксовано прибуття в Київський район м. Донецька артилерійської групи російсько-терористичних військ», - написав він.

Читайте такожФСБ РФ відкрила підрозділ на Донбасі і працює над створенням "спецслужб Новоросії"За даними Тимчука, у складі артгрупи до 12 одиниць 122-мм гаубиць Д-30 і 152-мм гаубиць «МСТА-Б». Гарматні обслуги укомплектовані російськими фахівцями. На марші до місця призначення артгрупа прикривалася підрозділом місцевих бойовиків.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, вночі бойовики 15 разів обстріляли українські позиції в різних районах на сході України.