На Луганському напрямку сили АТО двічі вступали в бій з диверсійними групами бойовиків

Про це повідомляють прес-офіцер сектора «А» Володимир Корніяка та речник АТО в Луганській області Руслан Ткачук у Facebook.

Станом на 7.00 9 квітня «обстановка на Луганському напрямку – без змін.

Відбулися два бойові зіткнення, один мінометний обстріл та обстріл зі стрілецької зброї взводних опорних пунктів ЗС України на західній та південно-східній околицях села Нижньотепле», - сказано в повідомленні.

Вчора о 17.00 з території РФ мінометами було обстріляне село Болотенне Станично-Луганського району.

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«Об 11.00 відбулося бойове зіткнення нашої розвідувальної групи з ДРГ супротивника в районі н.п. Золоте. Друге бойове зіткнення, що тривало понад годину, відбулося опівночі, коли ДРГ противника намагалася подолати наші позиції з напрямку Жолобок», - повідомляють у штабі АТО.

За аналогічний період минулої доби зафіксовано 5 обстрілів. Безповоротних втрат особового складу ЗС України не допущено.

У зоні відповідальності сектора «А» в районі Станиці Луганської було зафіксовано чотири прольоти ворожих безпілотників.

Триває ротація незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» вздовж усієї смуги зіткнення. Вдень і вночі спостерігається рух бойової техніки, танків, САУ, бойових машин, БТРів, здійснюється підвіз боєприпасів тощо. Розвідувальними підрозділами так званої «ЛНР» здійснюється збір інформації щодо позицій та найменування підрозділів ЗСУ, які дислокуються у Станично-Луганському районі Луганської області. Отримана інформація узагальнюється та доповідається кураторам з РФ.

Підрозділи сектора «А» зосереджували зусилля на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів. Проводився ремонт і технічне обслуговування техніки, створювалися додаткові запаси боєприпасів, поповнювалися запаси матеріально-технічних засобів, проводилося інженерне дообладнання вогневих позицій. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію, запевняють прес-офіцери.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі Бахмутської траси бойовики атакували передові позиції українських військ.