Українська сторона запропонувала спостерігачам ОБСЄ встановити веб-камери в Авдіївці
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) запропонувала інспекторам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ встановити веб-камери в Авдіївці на Донеччині.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
«З метою посилення спроможностей СММ ОБСЄ щодо здійснення моніторингу та верифікації режиму припинення вогню, українською стороною СЦКК було запропоновано інспекторам Місії розглянути можливість встановлення веб-камер у районі населеного пункту Авдіївка», - йдеться в повідомленні.
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Крім того, за даними Міноборони, для здійснення більш ефективного моніторингу режиму припинення вогню прийнято рішення про встановлення в районі населеного пункту Піски додаткового посту спостереження української сторони.
В міністерстві також додали, що інспектори СММ ОБСЄ під час відвідування позицій сил АТО в районі населеного пункту Піски мали можливість поспілкуватися з командирами підрозділів Збройних сил України і пересвідчитися у тому, що дії українських військовослужбовців, на відміну від незаконних збройних формувань, спрямовані на безумовне дотримання режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНІАН, раніше українська сторона також запропонувала місії ОБСЄ встановити у Широкиному веб-камери для моніторингу за припиненням вогню.