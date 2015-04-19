В ОБСЄ заявили про спроби третьої сторони заблокувати місію в Україні

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі у своєму звіті заявила, що "треті сторони" намагаються обмежити роботу спостерігачів у регіоні конфлікту.

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"СММ утримується від виконання своїх наглядових функцій обмеженнями, встановленими третіми сторонами, і заходами безпеки, включаючи брак інформації про місцезнаходження мін", - йдеться у звіті місії, повідомляють РИА Новости.

Які саме сторони заважають спостерігачам виконувати своїх обов'язків, організація не уточнює.

"Ситуація з безпекою на Донбасі непередбачувана і постійно змінюється, дотримується перемир'я не скрізь. З цієї причини СММ потребує гарантій безпеки з боку ДНР і ЛНР, які надаються не завжди", - додає організація.