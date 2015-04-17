ОБСЄ має намір встановити цілодобове спостереження в районі Широкиного

Про це йдеться у заяві місії, опублікованій в п'ятницю організацією, повідомляє ТАСС.

В ОБСЄ сподіваються, що це дозволить краще контролювати ситуацію і знизити недовіру сторін конфлікту один до одного.

"СММ в даний час вивчає аспекти безпеки і матеріально-технічні потреби для встановлення цілодобової стаціонарної присутності", - йдеться в документі. Така присутність має продемонструвати відданість місії процесу встановлення режиму припинення вогню серед учасників конфлікту і мирного населення.

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У місії відзначили також, що 15 квітня відбулася нарада з представниками Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) з вироблення стратегії дій для встановлення перемир'я в районі Широкиного і демілітаризації зони навколо населеного пункту.

"Пропозиції, зокрема, включають виведення всіх мінометів, танків, артилерії на відстань, що виключає їх використання, а також відведення військових формувань на дистанцію від 5 до 8 км від селища", - уточнили в ОБСЄ.