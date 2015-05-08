Бойовики з РСЗВ обстріляли Калинове на Донбасі
19:49, 08 травня 2015Війна
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Незаконні збройні формування обстріляли з реактивних систем залпового вогню населений пункт Калинове.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
«Бандити обстріляли населені пункти Артемово та Опитне з крупнокаліберної артилерії, а з реактивних систем залпового вогню – Калинове», - повідомляє прес-центр.
У п'ятницю, 8 травня, зранку і до 18 години ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою, протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики 8 травня вранці вже тричі обстріляли з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Широкиному.
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