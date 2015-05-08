Протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі

У п'ятницю, 8 травня, зранку і до 18 години ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою, протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Антитерористичної операції. Читайте такожБойовики готують провокації з масштабними жертвами серед мирного населення - РНБО «Незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші», - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні вранці вже тричі обстріляли з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Широкиному. За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 отримали поранення.

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