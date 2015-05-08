Протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі
19:38, 08 травня 2015Війна
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У п'ятницю, 8 травня, зранку і до 18 години ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою, протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Антитерористичної операції.
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«Незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні вранці вже тричі обстріляли з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Широкиному.
За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 отримали поранення.
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