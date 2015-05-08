Протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі

19:38, 08 травня 2015
Війна
487 0

У п'ятницю, 8 травня, зранку і до 18 години ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою, протягом дня бойовики 28 разів порушили режим тиші на Донбасі.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Антитерористичної операції.

Читайте такожБойовики готують провокації з масштабними жертвами серед мирного населення - РНБО

 «Незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні вранці вже тричі обстріляли з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Широкиному.

За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter