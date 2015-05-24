У Донецьку прогримів потужний вибух - ЗМІ

Сьогодні ввечері у Донецьку пролунав потужний вибух, який найкраще почули мешканці мікрорайону Текстильник, а ударна хвиля докотилася до магазину "Изумруд" у центрі Донецька, повідомляє "Сегодня".

"Я була вдома, коли почула дуже сильний вибух. Чомусь не вискочила до передпокою, а підбігла до вікна. Побачила, як мчать додому з майданчика перелякані діти, а з боку спорткомплексу "Лідер" піднімається стовп диму", – розповіла мешканка будинку по вулиці Висоцького Тетяна Стеблова.

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"У колишнього АТБ народ курив, так їх ударною хвилею мало не в стіну втиснуло", – поділився донеччанин Кирило Погутовський.

Донеччани в Ленінському районі розповіли, що помітили кілька машин "швидкої", які їхали на високій швидкості біля цирку.