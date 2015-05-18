Вибух на залізниці в Луганській області кваліфіковано як диверсію
13:25, 18 травня 2015Війна
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Прокуратура Луганської області кваліфікувала вибух на 47 км перегону Сентянівка-Шипилове Попаснянського району за ст. 133 Кримінального кодексу ("диверсія").
Як йдеться в повідомленні прес-служба прокуратури Луганської області, за попередньою інформацією внаслідок вибуху зранку 18 травня пошкоджено залізничну колію. "Рух залізничного транспорту на тимчасово окуповану територію Луганської області припинено", - вказується в повідомленні.
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Наразі встановлюються обставини події, яка сталася на лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями.
Досудове розслідування доручено проводити управлінню СБУ в Луганській області. Його хід перебуває на особистому контролі керівництва прокуратури Луганської області.
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