Бойовики обстріляли три блокпости і КПП в зоні АТО, поранено військового

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«Так, із напрямку населеного пункту Новоазовськ терористи відкривали мінометний обстріл по контрольному пункту «Гнутове». Під час обстрілу тимчасово припинявся пропуск. Крім того, терористи вели вогонь з мінометної та стрілецької зброї по блокпостам «Березове», «Золоте» та «Майорське», на яких несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Українські військові відкрили вогонь у відповідь та змусили ворога відступити. У результаті вогневих протистоянь та обстрілу блокпосту «Березове» один прикордонник дістав легке поранення руки», - поінформували у ДПСУ.

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Крім того, тимчасово закривався контрольний пункт «Бугас», оскільки після обстрілів на цьому напрямку було виявлено 4 міни, які не вибухнули, зазначили у відомстві.