Лисенко заявляє, що говорити про широкомасштабний наступ бойовиків на Донбасі ще зарано

Говорити про широкомаcштабний наступ бойовиків на позиції українських сил на Донбасі зарано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Те, що відбувається сьогодні, особливо вночі на Донецькому напрямку, це дійсно можна вважати як намагання наступати, але справа в тім, що цей наступ і ця атака відбувається на не широкій ділянці фронту, тому казати про широкомаштабний початок наступу ворога ми не можемо", - наголосив Лисенко.

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За його словами, "у зв'язку з початком цих активних бойових дій ми очікуємо на інші новини і сподіваємося, що вони не будуть продовжуватися й розширятися за своєю інтенсивністю".

"Нам невідомі плани, за якими працюють бойовики, і ми розуміємо, що якщо почалася активізація, то це явний сигнал з Москви для того, щоб розпочати цю активізацію, тим більше, що вже було проанансовано, які саме питання будуть розглядатися на зустрічі G7", - сказав Лисенко, відповідаючи на уточнююче запитання про причини активізації дій бойовиків і про те, чи можна цю активізацію пов'язати з проведенням переговорів Тристороньої контактної групи та чотирьох її підгруп у Мінську.