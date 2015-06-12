У зоні АТО за добу поранено 10 українських військових, загиблих немає
13:00, 12 червня 2015Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 10 військових, загиблих немає.
Загиблих за минулу добу немає / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив під час брифінгу.
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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, 10 отримали поранення.
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