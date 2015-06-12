У зоні АТО за добу поранено 10 українських військових, загиблих немає

13:00, 12 червня 2015
Війна
88 0

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 10 військових, загиблих немає.

Загиблих за минулу добу немає / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив під час брифінгу.

Читайте такожВ Кримському до пізньої ночі точилися бої, поранено 4 військових

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, 10 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter