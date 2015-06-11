За минулу добу на Донбасі загинули двоє військових, 13 поранені - Лисенко

За минулу добу у бойових діях на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, 13 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

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"З огляду на активізацію бойових дій, численні провокації та застосування важкого озброєння з боку противника сили АТО понесли втрати практично по всій лінії зіткнення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області за минулу добу, 10 червня, бойовики обстріляли 29-й блокпост Збройних сил України, розташований на автодорозі «Бахмутка», в результаті чого загинув військовослужбовець, ще четверо дістали поранення.