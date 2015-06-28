Під час мінометного обстрілу Станиці Луганської поранені двоє військових

Про це повідомила прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. У повідомленні також сказано, що внаслідок мінометного обстрілу в декількох місцях перебитий газопровід та пошкоджено фасади житлових будинків.

Читайте такожБойовики обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Маріуполя"Вогонь вівся з правого берега Сіверського Дінця, окупованого бойовиками так званої "ЛНР". В центральній частині у кількох місцях перебито газопровід, пошкоджено фасади житлових будинків. З самого ранку ремонтники зуміли усунути пошкодження та відновити подачу газу, однак райцентр і прилеглі села все ще залишаються без світла і центральної води", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що електроенергію, яка подавалася в район по резервній лінії з Росії, було відключено на окупованому боці області.

"Сьогодні вранці до насосів, які качають воду до центральної системи, підключать генератори. Якщо дозволить бойова обстановка, часткова подача води в Станиці і навколишніх селах має бути відновлена ще сьогодні", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу Станиці Луганської в ніч на суботу загинула мирна мешканка.