За добу на Донбасі поранено 11 українських військових
13:01, 28 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО, загиблих серед військовослужбовців немає, 11 бійців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики за добу понад 90 разів обстріляли позиції українських військових"За добу в результаті обстрілів і провокацій загиблих серед наших військових немає, 11 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих українських військових не було, п'ятеро бійців отримали поранення.
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