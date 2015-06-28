За добу на Донбасі поранено 11 українських військових

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики за добу понад 90 разів обстріляли позиції українських військових"За добу в результаті обстрілів і провокацій загиблих серед наших військових немає, 11 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих українських військових не було, п'ятеро бійців отримали поранення.