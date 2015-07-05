За добу на Луганщині загинули 3 українських військових, 4 поранені

10:58, 05 липня 2015
Війна
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Також внаслідок обстрілу Щастя осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів 1974 і 1986 р.н.

REUTERS

За минулу добу, 4 липня, через обстріли бойовиками території Луганської області загинули 3 військових Збройних сил України, 4 були поранені, також отримали поранення 2 мирних жителів.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 4 липня внаслідок мінометного обстрілу бойовиками с. Новотошківське 28-річний військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Також із території, яка знаходиться під контролем «ЛНР», бойовики з мінометів обстріляли територію Луганської теплоелектростанції та район берегової насосної станції № 1 у м. Щастя. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів 1974 і 1986 р.н., пошкоджено навчальний корпус Луганської ТЕС і непрацюючий трансформатор.

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Крім того, 4 липня о 15.40 на автодорозі ”Бахмутка” в районі 29-го блокпоста, внаслідок спрацьовування вибухового пристрою троє військовослужбовців ЗСУ загинули й троє військовослужбовців ЗСУ (1964, 1974, 1975 р.н.) отримали поранення. Їх із різними пораненнями госпіталізовано до лікарні. Дані факти кваліфіковано за ст. 258 КК України «терористичний акт».

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