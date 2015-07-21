Сьогодні в Мінську відбудеться чергове засідання контактної групи по Донбасу - прес-секретар Кучми

Про це Дарія Оліфер - прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми - повідомила у Facebook.

"21 липня в Мінську пройде засідання Тристоронньої контактної групи. Початок - о 16.00", - сказано в повідомленні.

У засіданні візьме участь чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

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На порядку денному - підсумки зустрічей робочих підгруп з безпеки, гуманітарних, політичних і економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг сподівається, що 21 липня на зустрічі контактної групи в Мінську буде досягнуто конкретної угоди про припинення вогню на Донбасі.

Попередні консультації Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Україні за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ Кучми, Азамата Кульмухаметова і Мартіна Сайдика, а також представників бойовиків, відбулися 7 липня.