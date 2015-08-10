Генштаб і "Правий сектор" розійшлися у даних щодо загиблих у боях під Старогнатівкою

Про це Українській правді повідомив керівник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов.

"Бій завершився, наші військові покращили своє оперативне положення", - сказав він.

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"Станом на зараз один боєць 72-ої бригади загинув, 9 отримали поранення. Всім пораненим надали медичну допомогу", - додав він.

"За словами командирів, які перебувають в районі Старогнатівки, задачі по відбиттю атаки виконували підрозділи Збройних сил України", - додав він.

У той же час, як повідомляв УНІАН, за даними начальника медуправління "Правого сектору" Яни Зінкевич, за декілька годин бою під Старогнатівкою загинули 3 бійця ДУК, 4 бійця 72-ї бригади.