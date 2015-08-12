Сили АТО зазнали втрат в секторі "М" через обстріл бойовиків – прес-офіцер

Про це заявив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, повідомляє 112.ua.

"Ніч пройшла дуже неспокійно, так само як неспокійно пройшла вчорашня доба. За минулу добу маємо 15 обстрілу в секторі "М". 99% цих обстрілів були з використанням важкої артилерії заборонених мінськими угодами калібрів. Ворог бив по наших позиціях 4 рази з"Градів", 8 разів з гаубиць 122 і 152 мм. Двічі використовували міномет калібру 120 мм та один раз стрілецька зброя", - сказав він.

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За словами Чепурного, географія обстрілів досить розгалужена: Старогнатівка, Чермалик, Богданівка, Вікторівка та Новогригорівка.

"Ті населені пункти, під якими знаходяться наші бійці, були піддані обстрілу. На жаль, ці обстріли не пройшли для нас без втрат. У нас є втрати", - заявив Чепурний, при цьому не уточнив кількість втрат.