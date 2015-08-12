Бойовики з "Градів" обстріляли позиції українських військових і населені пункти

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Вчора, 11 серпня з 18 години і до опівночі, поблизу Донецька під вогнем 120-міліметрових мінометів опинилися наші позиції в Новгородському, двічі в Пісках та Авдіївці. А близько 21 години найманці вели вогонь з артилерії калібру 152 міліметри по Красногорівці. Крім того, в чергове цинічно порушивши угоди, о 23.45 злочинці застосували реактивні системи залпового вогню в районі Красногорівки», - повідомляє прес-центр.

Поблизу Маріуполя, з 19 години бойовики зі 120-міліметрових мінометів та артилерії 152 калібру били по Старогнатівці і Чермалику. Близько 20 години вони двічі з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли сили АТО в Кримському, що на Луганщині. А з 23 години, також, зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по селищу Зайцево на Артемівському напрямку.

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«Загалом, упродовж вчорашньої доби – 11 серпня, бандформування 87 разів порушили режим припинення вогню. 12 разів найманці застосували артилерію, 21 – міномети, 5 – реактивні системи залпового вогню БМ-12 «Град», 65 разів обстрілювали наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Після опівночі, 12 серпня, вогнева активність бойовиків продовжилась в основному на Донеччині. Тут, близько 1 ночі, вони вели вогонь з БМ-12 «Град» по Водяному, Опитному, Пісках та Новоселівці.