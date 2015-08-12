Клімкін: останнє загострення ситуації на Донбасі було чітко сплановане

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільній прес-конференції зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм.

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"Останні приклади ескалації ситуації. І це була свідома, дуже чітка спланована операція, як у Широкиному, так і в Старогнатівці. Всі ці випадки є прикладами, як російська сторона разом з Донбасом і Луганськом намагається зірвати Мінські домовленості", - сказав український міністр.