Клімкін: останнє загострення ситуації на Донбасі було чітко сплановане
14:40, 12 серпня 2015Війна
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Останнє загострення ситуації на Донбасі було чітко спланованою операцією.
REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільній прес-конференції зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм.
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"Останні приклади ескалації ситуації. І це була свідома, дуже чітка спланована операція, як у Широкиному, так і в Старогнатівці. Всі ці випадки є прикладами, як російська сторона разом з Донбасом і Луганськом намагається зірвати Мінські домовленості", - сказав український міністр.
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