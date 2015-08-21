ОБСЄ фіксує розміщення важкого озброєння бойовиків у порушення Мінських угод

Про це йдеться у звіті за 20 серпня, опублікованому сьогодні.

Інструктори ОБСЄ зазначають, що безпілотний літальний апарат спостерігав на підконтрольних "ДНР" територіях за наявністю важкого озброєння, розміщення якого порушує Мінські угоди.

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Зокрема, безпілотник зафіксував сім основних бойових танків та два бронетранспортери на захід від Староласпи (59 км на північний схід від Маріуполя), чотири важких артилерійських установки та ще чотири бронетранспортери на північний схід від Білої Кам'янки (58 км на північний схід від Маріуполя), шість танків та бронетранспортерів у Комсомольському (75 км на північний схід від Маріуполя), дві самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на схід від Петрівського (78 км на північний схід від Маріуполя) та два танки та два бронетранспортери в районі Донецького аеропорту.

Водночас, безпілотник місії на українській територій зафіксував також наявність озброєння у порушення Мінських угод. Зокрема, було помічено три танки, два бронетранспортери та одну військову вантажівку з системою зв'язку, накритою камуфляжною сіткою (У місії припускають, що ця система може застосовуватися для електронного глушіння сигналу).

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Також, зазначається, що у Новогнатівці місія бачила шість самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та транспортний засіб для керування у Приовражному (19 км на північний схід від Маріуполя) та дві гаубиці на схід від Асланового (15 км на північний схід від Маріуполя).