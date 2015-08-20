В ОБСЄ заявили, що не мають доступу майже до половини окупованої частини Донбасу

08:36, 20 серпня 2015
Війна
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Наразі є значні проблеми з вільним пересуванням патрулів ОБСЄ на території, які тимчасово контролюються бойовиками.

ОБСЕ / facebook.com/ato.news

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що бойовики "ДРН"/"ЛНР" повністю блокують доступ спостерігачів до ділянки російсько-українського кордону у районах Луганської та Донецької областей.

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"46% території, яка контролюється бойовиками, практично закриті для патрулювання представниками СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Раніше заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що агресивна поведінка бойовиків на блокпостах перешкоджає здійсненню спостереження у нічний час на Донбасі.

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Posted by Прес-центр АТО on 19 августа 2015 г.
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