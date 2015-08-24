Бойовики обстріляли Трьохізбенку з танків, у Станиці Луганській йде бій





Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, військові витримали удар та гідно відповіли.

З боку с. Смілого (підконтрольне «ЛНР») було здійснено обстріл з танка (62 постріли) по с. Трьохізбенці. Над селом зараз сильна задимленість. Інформація про постраждалих і руйнуванням уточнюється.

Станицю Луганську практично всю ніч обстрілювали із мінометів, САУ, автоматичних та протитанкових гранатометів. Руйнувань немає. Наразі у населеному пункті продовжується бій між нашими військами та терористичними угрупованнями.

«Терористи спеціально мітили по лініях електропередачі, щоб залишити район без світла напередодні Дня Незалежності. У результаті у смт Станиці Луганській та у селах Валуйському, Вільховому, Болотеному немає світла. Після закінчення бою електрики терміново займуться ремонтом, щоб до кінця дня дати світло у населені пункти», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

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У м. Золотому боєць ЗСУ з Вінниці отримав поранення внаслідок підриву на «розтяжці». Також у результаті мінометного обстрілу пошкоджена покрівля в одному з будинків.

У селах Тошківці та Нижньому в результаті артилерійського обстрілу був перебитий газопровід. У Попасній немає водопостачання. На цей момент ведуться ремонтні роботи.

«Незважаючи на нічні провокації з боку терористів, у Луганській області пройдуть урочистості до Дня Незалежності. Люди вийдуть, щоб віддати шану своїй Батьківщині, яка, як мати, у них одна», – відзначив Тука.