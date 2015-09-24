Під Донецьком виявлено заміновані тіла – сектор "М"

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Ігор Бірюков, передає телеканал "112 Україна".

"За інформацією наших інформаторів, в селищі Сопіно місцеві жителі пропонують одне з місць обстежити, бо є підозри, що там знаходяться ящики з боєприпасами, вибуховою речовиною, тому фахівці будуть там працювати. Найстрашніше те, що, за інформацією наших розвідників, були знайдені тіла військовослужбовців, зараз встановлюється, це військовослужбовці ЗСУ, тіла бойовиків, і ці тіла заміновані. Також фахівці зараз будуть перевіряти цю інформацію, група вже виїхала, з ними виїхали два телеканали, які будуть висвітлювати ці моменти", - заявив він.

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