Понад 50 тисяч: в РНБО назвали кількість російських військових на кордоні з Україною

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в ефірі 24 телеканалу, передає Бі-бі-сі.

"Вздовж нашого спільного кордону залишається концентрація російських військ, яка протягом півроку не змінюється - це порядку 50 батальйонно-тактичних груп та чисельність цього військового формування порядку 53 тисяч людей", - цитує пана Туричнова агенція "Укрінформ".

Читайте такожУ РНБО заявили про спроби Росії "підірвати ситуацію в Україні зсередини"

Окрім того, як сказав секретар РНБО, на територіях Донбасу, які контролюють бойовики, також перебувають російські військові.

Та Росія послідовно спростовує свою причетність до конфлікту на сході України.

Турчинов також наголосив, що загроза наступу російських військ на територію України залишається. Секретар РНБО зазначив, що українська армія має бути готова відбити ймовірний наступ, а також вказав на важливість дипломатичної роботи.