Ситуація в зоні АТО: бойовики змінили тактику

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Проте останнім часом бойовики змінили тактику, зазначають у штабі.

«Злочинці цілеспрямовано не обстрілюють українські позиції, а відкривають вогонь на тимчасово окупованій території в напрямку позицій військових. Після невдалих спроб нав’язати силам АТО бій, бойовики звинувачують українських військових у зриві мирних домовленостей», - йдеться у повідомленні прес-служби АТО.

За даними штабу АТО, вчора неподалік Маріуполя близько 13 години, на тимчасово окупованій території бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку опорного пункту військових у селищі Бердянське.

«У відповідь сили АТО зброю не застосовували. А вже ввечері деякі проросійські інформагентства почали безпідставно звинувачувати українську сторону у порушення перемир’я та обстрілах мирних населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

Прес-центр штабу АТО заявляє, що українські військові чітко дотримуються Мінських домовленостей і «незважаючи на провокації роблять все аби довгоочікуваний мир і стабільність прийшли на багатостраждальну землю Донбасу».