З лютого сторони конфлікту на Донбасі не застосовують касетних боєприпасів – HRW

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), передає Радіо Свобода.

«І підтримувані Росією сепаратисти і урядові українські війська застосовували касетні боєприпаси на сході Україні, але не після лютневого перемир’я»,– повідомляється у заяві HRW, опублікованій 23 грудня.

За інформацією правозахисників, від початку російської авіакомпанії у Сирії, там різко зросло застосування касетних боєприпасів. Також, за інформацією HRW, цей вид озброєння застосовує коаліція під проводом Саудівської Аравії, яка завдає повітряних ударів по шиїтському угрупованні «Аль-Хутті» у Ємені.

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У HRW наголошують, що 7 грудня, коли на Генасамблеї ООН розглядалася резолюція щодо підтримки міжнародної заборони на використання касетних боєприпасів, проти неї голосували лише Росія і Зімбабве.

У звіті Human Rights Watch, опублікованому у березні 2015 року йшлося, що на Донбасі урядові війська та сепаратисти винні у застосуванні касетних бомб, від чого у січні-лютому цього року загинули щонайменше 13 цивільних.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, там загинули понад 9 тисяч людей.

Касетні бомби – авіабомби і артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються великою територією. Не всі з них вибухають під час удару. Вони можуть залишатися у бойовому стані багато років, що несе загрозу цивільним.