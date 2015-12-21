Human Rights Watch звинуватила РФ і сирійську армію у застосуванні касетних бомб

За інформацією правозахисників, з 30 вересня у Сирії не менше 20 разів використовували касетні бомби, передає РБК.

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Згідно з доповіддю, опублікованою співробітниками правозахисної організації Human Rights Watch, під час операції у Сирії урядові війська і російські ВКС щонайменше 20 разів застосовували касетні боєприпаси. Всього, за інформацією правозахисників, в результаті цих ударів постраждали 35 мирних жителів, у тому числі п'ять жінок і 17 дітей, десятки людей отримали поранення. Дві атаки припали на табір біженців, одна - на школу в передмісті Дамаска, говориться в доповіді.

Правозахисники стверджують, що Human Rights Watch змогла встановити, що касетні бомби, що застосовуються в Сирії, були виготовлені в СРСР і Росії. У доповіді також стверджується, що за допомогою аналізу фото - і відеоматеріалів та інтерв'ю з місцевими жителями Human Rights Watch змогла визначити 7 типів касетних боєприпасів, які використовувалися при авіаударах в сирійських провінціях Алеппо, Хама та Ідліб.

Правозахисники також підкреслюють, що за цими ударами може стояти тільки урядова армія Сирії або російські ВКС, оскільки озброєні опозиційні групи не використовують авіацію.

Крім того, правозахисниками був зафіксований випадок застосування ракети 9M55K, яка була запущена з бази на північ від міста Хама, в районі, контрольованому сирійськими військами. Всі недавні удари з використанням касетних бомб були зафіксовані Human Rights Watch на територіях, контрольованих опозицією, підкреслюється в доповіді. При цьому, за твердженням правозахисників, з'ясувати, хто саме за них несе відповідальність урядові війська або російські сили - неможливо, оскільки вони часто проводять спільні операції і використовують однакову зброю.

У доповіді також наголошується, що деякі типи касетних боєприпасів були зафіксовані в Сирії тільки після початку російської операції. Human Rights Watch робить висновок, що або російські ВКС їх застосували, або влада Росії нещодавно надала їх сирійському уряду.