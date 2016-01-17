Бойовики на Донбасі стріляють у громадських місцях та розкрадають зброю і майно - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) при Міноборони України.

"15 січня ц.р. командир взводу одного з підрозділів, що дислокується у м.Макіївка, перебуваючи у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, розпочав стріляти зі стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Водночас продовжуються випадки розкрадання особовим складом російських окупаційних військ зброї та майна з метою власного збагачення.

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"В одному з мотострілецьких полків 1 АК військовослужбовець викрав автомат та боєприпаси з метою подальшого продажу", - заявили у розвідці.

При цьому зазначений факт було встановлено командуванням військової частини лише через два тижні після інциденту, що, на думку ГУР, свідчить про відсутність контролю за підлеглим особовим складом зі сторони молодших командирів.

Раніше начальник прес-центру штабу Антитерористичної операції Олексій Мазепа заявляв, що серед бойовиків почалися масові звільнення і дезертирство через зменшення виплат.