В зоні АТО за добу загиблих серед українських військових немає, троє поранені
12:59, 04 квітня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє поранені.
В зоні АТО за добу обійшлося без загиблих серед українських військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, проте троє наших бійців отримали поранення", - сказав Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО зафіксували понад 20 обстрілів, найгарячіше було в Авдіївці.
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