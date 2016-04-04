В зоні АТО за добу загиблих серед українських військових немає, троє поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, проте троє наших бійців отримали поранення", - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО зафіксували понад 20 обстрілів, найгарячіше було в Авдіївці.