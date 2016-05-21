Штаб АТО: минулої доби бойовики активізувались із сутінками

Про це говориться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 6.00 годину 21 травня.

З передмістя тимчасово окупованого Донецька незаконні збройні формування знову обстрілювали наші укріплення в районі Авдіївки та Опитного. Там противник використовував стрілецьку зброю, гранатомети та 82-мм міномети.

З такого ж озброєння бандити вели вогонь по опорних пунктах ЗС України поблизу Зайцевого, що неподалік Горлівки.

Найбільше бойовики порушували умови незастосування зброї на Маріупольському напрямку. Так, по захисниках Широкиного противник бив з гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В районі Новотроїцького та Павлополя НЗФ обстрілювали наші позиції з зенітних установок та 120-мм мінометів. Поблизу Тарамчука ввечері знову вів вогонь ворожий снайпер.

Читайте такожВ зоні АТО за добу один військовий загинув і 7 поранені, з них 3 через бойові дії

Було неспокійно і на Луганщині. Зокрема, укріплення сил АТО неподалік Трьохізбенки бойовики обстріляли з гранатометів, а в районі Новозванівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Противник активізував розвідувальну діяльність. Лише впродовж минулої доби зафіксовано 7 прольотів ворожих БПЛА, які проводили розвідку на Донецькому та Маріупольському напрямках.

З початку цієї доби бойовики вже щонайменше 6 разів порушили перемир’я. На Луганщині та поблизу Маріуполя, а саме в районі Широкиного й Трьохізбенки, вони вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.