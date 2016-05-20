Штаб АТО: бойовики порушували умови припинення вогню на Маріупольському напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні ситуація в зоні проведення АТО відносно стабілізувалася. Стрільби з мінометів ще до світанку українські опорні пункти в районі Авдіївки і Досвідченого, бойовики істотно знизили свою ворожу активність", - наголошується в повідомленні.

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За даними штабу, вдень терористи порушували умови припинення вогню лише на Маріупольському напрямку. Там вони з великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Новотроїцького. А в районі Тарамчука українських військових обстрілював ворожий снайпер.

На Луганському та Донецькому напрямках було тихо, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені.